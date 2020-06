Salernitana, si studiano idee per permettere al Padova di riscattare Castiglia

Come sottolinea TuttoSalernitana.com, è ancora aperto il caso di mercato intorno al centrocampista Luca Castiglia. Acquistato dal Padova in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B, lo stop dei campionati e la prevedibile crisi economica che investirà i club di terza serie potrebbe portare la Salernitana, società che detiene il cartellino, a ridiscutere l'accordo: possibile uno sconto sul prezzo d'acquisto, o alternativamente un'altra stagione in prestito alla squadra veneta.