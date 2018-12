Fonte: ufficio stampa/Salernitana

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire da domani la squadra sarà in ritiro e che sono stati annullati tutti gli impegni in programma la prossima settimana tra cui la cena sociale di Natale inizialmente prevista per la serata di domani. Si comunica inoltre che è stato indetto il silenzio stampa.