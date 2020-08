Salernitana, slitta la conferenza di Castori ed è caos: interviene il club

Doveva essere presentato alla stampa il neo tecnico della Salernitana Fabrizio Castori, reduce dall'esperienza con il Trapani, ma la conferenza prevista per giovedì 20 agosto è stata rimandata a data da destinarsi. Creando subito malcontenti vari e "sospetti".

Ecco quindi che il club campano, con una nota ufficiale che di seguito riportiamo, è intervenuto per spiegare le motivazioni di tale scelta: "Con riferimento alle numerose richieste pervenute a seguito dell’annullamento della conferenza stampa di presentazione di mister Castori, l’U.S. Salernitana 1919 precisa che per effetto dell’emergenza Covid-19 la corrente stagione sportiva 2019-2020 si concluderà il 31 agosto 2020 e, pertanto, si è ritenuto opportuno rinviare eventuali presentazioni e/o conferenze di tecnici o calciatori ancora contrattualmente legati ad altre società. Inoltre, per cause non dipendenti dalla Società, non è stato possibile applicare il protocollo sanitario in tempo utile per effettuare la conferenza nel rispetto della normativa vigente in materia.

La U.S. Salernitana 1919 si scusa per il disagio creato e confida nella comprensione degli addetti ai lavori e della propria tifoseria".