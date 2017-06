Salernitana, sondaggio per Lollo del Carpi: le cifre dell'affare

© foto di Federico Gaetano

Decimo posto e 54 punti per la Salernitana che inizia a gettare le basi per l'anno che verrà, sopratutto sul mercato. La società granata per rinforzare il centrocampo, che ha visto la partenza di Ronaldo, vicino al Novara, ha fatto un sondaggio per Lorenzo Lollo, centrocampista di 26 anni per cui il Carpi chiede 1 milione di euro. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.