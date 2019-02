© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Gli ultimi arrivati in casa Salernitana non rientrano nella lista dei convocati diramata al termine della rifinitura di oggi dal tecnico Angelo Gregucci. L'unica novità per la sfida contro il Padova (domani ore 15) è rappresentata dalla prima convocazione per Hysen Memolla. Non risultano tra i convocati gli infortunati Odjer e Akpa Akpro.

PORTIERI: Lazzari, Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: D. Anderson, Bernardini, Casasola, Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Perticone, Pucino, Schiavi;

CENTROCAMPISTI: Di Gennaro, Di Tacchio, Mazzarani, Memolla, Minala;



ATTACCANTI: A. Anderson, Djuric, Jallow, Orlando, Rosina, Vuletich.