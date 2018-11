Salernitana, sono 24 i convocati per Cittadella: assente Di Gennaro

Nella foto Di Gennaro

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Al termine della seduta di allenamento di questa mattina il mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma sabato tra Cittadella e Salernitana. Tra i convocati ci sono i recuperati Perticone, Akpra Akpro, Rosina e Odjer. Non ci sarà invece Davide Di Gennaro, che ieri pomeriggio, nell'amichevole in famiglia con la Primavera, si è fermato nuovamente per il riacutizzarsi di un problema al tallone.

PORTIERI: Lazzari, Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: D. Anderson, Casasola, Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Perticone, Pucino, Schiavi, Vitale;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Castiglia, Di Tacchio, Mazzarani, Odjer, Palumbo;

ATTACCANTI: A. Anderson, Bocalon, Djuric, Jallow, Rosina, Vuletich.