Salernitana - Spezia, i convocati di Ventura. Si rivede Cerci

vedi letture

Il momento della verità è arrivato. Dopo 37 partite tra alti e bassi, la Salernitana si gioca tutto. In un Arechi vuoto, ma allo stesso tempo con centinaia e centinaia di tifosi che in questi giorni hanno spinto a mille sull’acceleratore caricando a dovere i calciatori. Ventura li ha convocati tutti, fatta eccezione ovviamente per gli infortunati di lungo corso. Non ci saranno Lombardi e Mantovani, oltre al difensore Billong che è stato messo fuori rosa per motivi disciplinari. A breve la società potrebbe emettere un comunicato nel quale specificherà l’accaduto, prevista una risoluzione per giusta causa. Tra i convocati anche il fantasista Alessio Cerci. Stanno bene i vari Kiyine, Cicerelli, Akpro e Djuric che si erano un po’ allenati a singhiozzo all’indomani del ko con l’Empoli. Ecco l’elenco completo, granata presumibilmente in campo con il 4-2-3-1:

PORTIERI: Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Curcio, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Maistro;

ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.