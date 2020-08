Salernitana, spunta anche Nesta per la panchina: suggestione o realtà?

Sembra essersi scatenato un vero e proprio casting intorno alla panchina della Salernitana, dopo l'addio di mister Giampiero Ventura. Al momento attuale, in pole per la sostituzione pare esserci Stefano Colantuono, ma stando a quanto riferisce Tuttosport anche un altro nome prende piede per la possibile candidatura: il profilo è quello dell'attuale tecnico del Frosinone Alessandro Nesta, che già la scorsa estate era in orbito Lotito, che lo aveva valutato per la Lazio come candidato in possibile sostituzione di Simone Inzaghi, qualora le strade si fossero separate.

Suggestione o realtà? Difficile dirlo. A ogni modo, ribadiamo, in pole c'è Colantuono, che avrebbe rifiutato Perugia proprio per un accordo di massima con i granata.