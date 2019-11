© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Che non sia totalmente soddisfatto della rosa a disposizione in relazione alle ambizioni della società è cosa nota: il tecnico della Salernitana Giampiero Ventura lo sta facendo capire in tutti i modi. E ora, secondo quanto riporta tuttosalernitana.com, potrebbe esserci un summit di mercato, con il mister pronto a richiedere un centrale difensivo e rinforzi nel reparto avanzato.

Si guarderà poi ai partenti: probabilmente, per una mera questione legata al minutaggio, saluteranno i granata i centrocampisti Sedrick Kalombo e Biagio Morrone.