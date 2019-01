Fonte: La Città

Ritorno di fiamma già spento. La Salernitana “boccia” l’ipotesi Raffaele Palladino. La punta di Mugnano sperava in un remake: 14 anni dopo, con Angelo Gregucci di nuovo in panchina, sognava di risentire il boato dell’Arechi a un suo gol. L’aveva fatto da ragazzino, voleva ripetersi da “senatore”. Ma non se ne farà nulla. La società granata vuole attaccanti pronti e l’inattività di Palladino nell’ultimo periodo sarebbe il vero motivo alla base del “no”.