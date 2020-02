Salernitana-Trapani, i convocati di Ventura: ancora out Cerci

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Trapani. Proprio quando sembrava fosse arrivato il suo momento, ecco che Alessio Cerci si ferma ancora. Il fantasista, per motivi che saranno spiegati in via ufficiale a breve, non prenderà parte alla partita con il Trapani e, dopo sei mesi, non ha giocato nessuna partita dal primo minuto. Tutti gli altri stanno bene e mister Venutra potrà scegliere in tutti i reparti: Cicerelli è pienamente recuperato così come Lombardi, Heurtaux ha svolto test atletici specifici superati a pieni voti, in crescita anche Giannetti che spera di strappare una maglia da titolare a Gondo. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Lombardi, Maistro;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.