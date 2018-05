Salernitana, Tuia verso l'addio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore Alessandro Tuia potrebbe lasciare la Salernitana: il club di via Allende non sembra intenzionato a rinnovargli il contratto. L’ex settore giovanile della Lazio in granata da oltre sei anni non ha mai trovato tanta continuità a causa dei molti infortuni e di prestazioni al di sotto della sufficienza.

Nelle ultime ore rincorrono insistenti le voci di mercato che porterebbero il difensore verso Benevento: secondo le indiscrezioni raccolte da TuttoSalernitana.com sembrerebbe che il giocatore sia sì nel radar del club sannita, al pari di moltri altri elementi in scadenza, ma che non esista una vera e propria trattativa. Il sodalizio di patron Vigorito non ha scelto ancora quello che sarà l'allenatore per la prossima stagione e vorrebbe comunque puntare sulla coppia difensiva composta da Antei e Lucioni.