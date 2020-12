Salernitana, Tutino bomber anche con gioco rinunciatario. Sfida da A con Coda

Trascinatore della Salernitana, leader dentro e fuori il rettangolo verde, un napoletano innamorato di Salerno e che non vede l’ora di godere dal vivo dello spettacolo di un Arechi che, da avversario, lo ha impressionato tantissimo e che domani, senza Covid, presumibilmente avrebbe presentato un colpo d’occhio d’eccezione. Gennaro Tutino, in estate, era uno dei calciatori più richiesti in assoluto, ma ha voluto fortemente la maglia granata anche a costo di rinunciare ad offerte vantaggiosissime come quelle di Monza, Pescara e Lecce. Già, quella squadra che, per il tipo di calcio offensivo che pratica Corini e per le qualità de calciatori che compongono la rosa, gli avrebbe presumibilmente consentito di battere ogni record di gol. Se nella Salernitana di Castori, tatticamente impostata sulla difensiva e con pochissimi palloni in avanti per le punte, ha già siglato sei reti in gare ufficiali, figuriamoci quanto avrebbe fatto la differenza in un contesto diverso. Ora, però, se lo godono i granata e il suo sogno è quello di riportare questa grande piazza in serie A anche a costo di sacrificarsi a tutto campo come chiede lo staff tecnico, purtroppo depotenziandone le enormi capacità. Se un calciatore, infatti, deve correre per 90 minuti e applicarsi sovente in fase di non possesso, inevitabilmente perde lucidità negli ultimi sedici metri e, a differenza di tanti colleghi, i gol deve letteralmente inventarseli come accaduto con Pisa e Chievoverona. Quello con Coda sarà un bel duello a distanza, una partita nella partita che rende il big match della dodicesima giornata ancora più spettacolare. A Castori il compito di non snaturare il suo credo tattico, ma anche di sfruttare al meglio le risorse a disposizione. Quando hai Tutino in rosa (e quanto sta pesando l’assenza di un assistman eccellente come Lombardi!) non puoi limitarti allo schema “palla lunga e pedalare”. Se servito a dovere può essere il vero bomber della Salernitana, destinato a primeggiare nella classifica marcatori e a diventare il nuovo Marco Di Vaio che fa impazzire il popolo dell’Arechi.