Salernitana-Tutino, pranzo con il suo agente: offerti 5 milioni. Ai dettagli per Palmiero

Gennaro Tutino è virtualmente un giocatore della Salernitana. Quest'oggi infatti si è tenuto un pranzo tra l'agente del giocatore, Vincenzo Pisacane, e l'entourage della truppa granata formato dal Ds Angelo Fabiani, dal dirigente Alberto Bianchi e da Emanuele Calaio (tutti nella foto), per mettere nero su bianco. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma traspariva reciproca soddisfazione per uno sforzo economico notevole: 5 milioni di euro entro la fine della stagione, con ingaggio importante per il calciatore. Questa mattina solo un attimo di titubanza, dettato dalla volontà di capire che clima si respirasse in città.

C'è dispiacere per la contestazione ma anche una gran voglia di trasformare i fischi in applausi.

Chiuso questo contratto si parlerà anche di Luca Palmiero.