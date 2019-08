Salernitana, un attacco pronto a essere stravolto: i possibili movimenti

© foto di Stefano Di Bella

Che la Salernitana non sia ancora a misura di mister Ventura è cosa ormai nota, il neo allenatore dei campani ha stravolto quella che era stata la squadra fino allo scorso anno e ha di fatto "bocciato" il mercato del Ds Fabiani, chiedendo elementi ben diversi e intervenendo in prima persona con alcuni calciatori (Valdifiori su tutti, dopo l'esito positivo per l'arrivo di Cerci). Da qui al 31 agosto, probabilmente, la squadra che si vedrà sarà quindi ancora diversa.

Il nodo attaccanti - Sembra che uno dei principali reparti su cui operare cambi sia l'attacco con Emanuele Calaiò che potrebbe presto salutare, vantando parecchie richieste in Serie C, e Milan Djuric forse pronto al braccio di ferro con la società: bocciato dall'allenatore, secondo quanto riferisce tuttosalernitana.com, il bosniaco non vuol saperne di scendere di categoria, con i 350mila euro netti dei campani che sono un deterrente per molte altre formazioni, eccezion fatta per il Padova, che rimane alla finestra.

Il sogno La Mantia - Uno tra i profili estremamente graditi è quello di Andrea La Mantia del Lecce, ai margini del progetto giallorosso dopo gli arrivi di Fares e Lapadula. Superato lo scoglio cessioni, si potrebbe quindi pensare a fare uno sforzo economico per portarlo alla corte di Ventura, evitando quindi di far riferimento al mercato svincolati. Decisivi probabilmente gli ultimi giorni di mercato.