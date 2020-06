Salernitana, un'estate tra mercato e sogni promozione

Ripartire per dare un senso a quanto di buono fatto fino a questo momento. Ripartire per mettere definitivamente da parte un quadriennio cadetto che ha portato in dote due playout e campionati anonimi che hanno raffreddato incredibilmente anche una delle piazze più calde d’Italia. Esattamente un anno fa un calcio di rigore di Di Tacchio evitava il ritorno in serie C dopo un girone di ritorno disastroso, 365 giorni dopo la Salernitana lancia invece la propria candidatura per la promozione in serie A.

Senza il suo dodicesimo uomo, ma con un condottiero esperto come Gian Piero Ventura in panchina ed una rosa finalmente e per la prima volta al completo. Se la gara col Pisa si fosse giocata regolarmente a marzo, i campani avrebbero dovuto fare a meno di mezza squadra tra infortuni e squalifiche. Oggi, invece, il tecnico si gode gente come Cicerelli, Lombardi, Djuric, Di Tacchio, Heurtaux, Mantovani e Giannetti, pronti a prendere per mano il cavalluccio marino assieme a quell’Alessio Cerci che si è fermato per cause di forza maggiore proprio quando aveva ritrovato un minimo di condizione. “Ma sta lavorando come mai aveva fatto in carriera, ha una voglia incredibile di essere protagonista” ha assicurato il suo mentore Ventura, pronto a riproporre il suo 3-5-2 a trazione anteriore e che ha messo paura finanche alla capolista e corazzata Benevento.

Per la prima del nuovo corso mancheranno soltanto Gondo e Jallow, illo tempore appiedati per un turno dal giudice sportivo. Ancora presto per ipotizzare gli undici titolari, ma la Salernitana ha trovato un suo equilibrio con una formazione che grossomodo potrebbe giocare così: dinanzi a Micai (che ha messo da parte l’infortunio alla mano) ci saranno Aya, Heurtaux e Jaroszynski, con Mantovani pronto a subentrare progressivamente dopo un anno in naftalina. Il tandem di centrocampo sarà composto da Akpa Akpro e Dziczek, golden boy già capitano della nazionale giovanile polacca gestito con grande attenzione da Ventura e determinante per la rimonta in classifica post Cittadella. Sulle corsie laterali ci sarà l’imbarazzo della scelta, ma la tentazione è forte: Cicerelli mezz’ala come ai tempi del Foggia e della Paganese, Kiyine a sinistra e Lombardi a destra. Musica per le orecchie e per i centimetri di Djuric che, con questo assetto, potrà ricevere una marea di palloni a centro area. L’unico dubbio riguarda proprio il partener d’attacco del bosniaco. In teoria sarà Cerci, ma la società crede fortemente nel riscatto di Giannetti che, al pari di Firenze, è stato il flop della campagna acquisti estiva. E, a proposito di mercato, la Salernitana dà già uno sguardo al futuro. Della folta colonia laziale potrebbero restare a Salerno Dziczek, Maistro, Lombardi e Cicerelli, pronto un investimento milionario per trattenere Jaroszynski (di proprietà del Genoa), la Sampdoria ha già dato l’ok per il prolungamento del prestito di Capezzi, occhio anche a qualche giovane di categoria inferiore come Parisi, Charpentier e Beleck che piacciono tanto alla dirigenza.

La certezza è che arriverà un grande attaccante: i tifosi sognano Alfredo Donnarumma (che ha lanciato qualche messaggio d’amore), Coda si svincola e tornerebbe volentieri qualora arrivasse una offerta concreta, si è proposto Ceravolo ma il no degli anni scorsi ha incrinato i rapporti con la Salernitana. La rosa, comunque, non sarà smantellata e, tra i big, dovrebbero lasciare soltanto in due: Sofiane Kiyine (che non ha mai nascosto il desiderio di tornare alla Lazio) e Lamin Jallow, uno dei principali obiettivi del Vicenza neopromosso