Salernitana, una cena di squadra per ricompattarsi in vista del Pisa

vedi letture

Tre mesi di paura ed incertezza. Per sè stessi e per i propri cari. Poi la possibilità di tornare ad allenarsi tra tamponi, test sierologici e controlli medici. Senza poter avere contatti con nessuno, senza la possibilità di avere al proprio fianco una componente fondamentale come la tifoseria. E consapevoli che il fisico dovrà reggere l'onda d'urto di tre partite a settimana con tutte le incognite mentali e atletiche del caso. Bene ha fatto, dunque, la società ad organizzare una serata all'insegna del divertimento e della spensieratezza. Mercoledi, nei pressi di un noto locale della provincia, mister Giampiero Ventura, patron Marco Mezzaroma, la dirigenza e la squadra hanno cenato assieme in un clima di grande amicizia, aggregazione e serenità. Il modo migliore per ricaricare le batterie in vista del nuovo esordio in campionato col Pisa. Lo spogliatoio è compatto, pur infastidito da questa fuga di notizie che potrebbe rappresentare argomento di confronto a breve. Ad ogni modo la prima lettera dell'alfabeto non è mai stata pronunciata per scaramanzia, ma il gruppo ci crede eccome. Caricato dalla proprietà e da quei tifosi che, anche se a distanza, hanno voglia di credere in un grande sogno.