Salernitana, una vittoria che vale il primato. Entella, la vittoria manca da luglio

La Salernitana prima è costretta a rincorrere nell'anticipo con l'Entellla, poi trascinata da Tutino e Djuric trova una vittoria importante che le permette di restare, almeno per una notte, in testa alla classifica di serie B. Per la Salernitana una vittoria importante ma sofferta contro l’Entella che incassa la sesta sconfitta di fila della gestione Vivarini e resta senza vittorie dallo scorso luglio. La squadra ligure paga due errori che consentono alla Salernitana di chiudere in cassaforte altri tre preziosi punti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport