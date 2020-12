Salernitana, uno 0-0 che mancava da 685 giorni: l'ultimo risale al febbraio 2019

Un curioso dato emerge da Il Mattino - ed. Salerno, dopo lo 0-0 sul quale la Salernitana ha impattato sul campo del Frosinone, nel confronto valido per la 13^ giornata del campionato di B.

Un pari a occhiali, i granata non lo centravano da 685 giorni, poiché l'ultimo risale al 2 febbraio 2019 contro il Padova. Il quotidiano aggiunge poi che "nella storia dei granata è il 65° risultato a occhiali conquistato in trasferta in Serie B. In più ce ne sono 57 in casa per un totale di 122 0-0 in cadetteria".