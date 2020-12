Salernitana-V.Entella 2-1, le pagelle: Tutino straripante, ingenuità di Poli

Salernitana-Entella 2-1

Marcatori: 38' Mancosu (E), 47' Tutino, 66' Djuric (S)

Belec 6 – A parte qualche rilancio rivedibile è sempre attento quando chiamato in causa. Incolpevole sul gol.

Lopez 6 – Tra i più attivi nel primo tempo, cala col passare dei minuti. Propositivo, ma troppi i traversoni fuori misura. Dal 72’ Veseli 5,5 – Guadagna un giallo sciocco soffrendo le accelerazioni dal suo lato.

Gyomber 6 – Prova gagliarda ancora una volta dello slovacco, un’assoluta certezza per il pacchetto arretrato.

Aya 6 – Attento a concedere poco campo a Mancosu e soci, ci prova ad inizio partita con un’incornata ma senza fortuna.

Casasola 6 – Prova sufficiente per l’argentino, che a dispetto di qualche traversone sballato chiude bene dal suo lato. Ha un paio di buone chances in area, ma viene sempre murato.

Kupisz 5 – Qualche spunto e poco più per il polacco, che sul finire della prima frazione si segnala per una conclusione velenosa. E’ scarico e si vede.

Di Tacchio 6,5 – Mette ordine in mediana facendosi sentire su tutti i palloni. Giganteggia in mezzo al campo, dettando i tempi della manovra e recuperando tanti palloni.

Schiavone 5 – Sfortunato protagonista del vantaggio ospite, quando scivola sul pallone regalando la ripartenza decisiva ai liguri. Nel complesso però non sfigura, ma l’errore pesa. Dal 61’ Dziczek 5,5 – Diverse giocate rivedibili per il polacco, che non entra col giusto piglio.

Anderson 5 – Prestazione opaca dell’italo-brasiliano, che, di fatto, non riesce mai a pungere e viene limitato ottimamente dai centrocampisti ospiti. Dal 46’ Cicerelli 7 – Il suo ingresso cambia il volto della partita. Pronti via serve un assist al bacio per il pareggio di Tutino. Mette a ferro e fuoco la corsia mancina.

Tutino 7,5 – Gli spunti più interessanti nascono dalle sue giocate. Quando preme sull’acceleratore è capace di catalizzare le attenzioni di tutta la difesa avversaria. Trova il pareggio e si procura il rigore del vantaggio. Incontenibile. Dall’86’ Giannetti sv

Gondo 5 – Difende alcuni buoni palloni ma non riesce mai a concludere in porta e a rendersi pericoloso. Dal 46’ Djuric 6,5 – Entra e trasforma con estrema freddezza un rigore pesante. Utile anche in fase di ripiegamento.

V.Entella

Russo 6 - Attento e sicuro negli interventi, il giovane portiere non può nulla sui due gol.

Cleur 5 - In costante sofferenza dal suo lato, specialmente nella ripresa quando viene ripetutamente sverniciato da Cicerelli.

Poli 4,5 - Disputa un buon primo tempo, ma poi commette una grave ingenuità regalando il rigore della vittoria ai granata.

Bonini 5 - Diversi interventi al limite per il centrale di Vivarini che rischia il doppio giallo. Tutino è un cliente scomodissimo e lo soffre non poco.

Pavic 6 - Il migliore del pacchetto arretrato. Dal suo lato concede pochissimo e domina sui palloni aerei.

Nizzetto 4,5 - E' la prima gara stagionale e si nota. Non entra mai in partita. Dal 46' Paolucci 5 - Prova incolore per l'esperto centrocampista, che sbaglia diversi appoggi elementari.

Settembrini 6 - Sempre a battagliare coi suoi dirimpettai, è il più attivo della mediana ligure. Poche le sortite offensive, ma scodella alcuni palloni interessanti in area. Dall'86' Petrovic sv

Koutsoupias 6 - Primo tempo di buon livello del greco, che corre per quattro e fornisce tanto dinamismo al centrocampo di Vivarini. Serve un pallone perfetto a Mancosu sul gol prima di calare vistosamente nella ripresa. Dall'86' Brescianini sv

Cardoselli 6 - Si muove tra le linee senza dare punti di riferimento e scompaginando inizialmente i piani della difesa granata. Anche lui si spegne col passare dei minuti, ma si guadagna una sufficienza d'incoraggiamento. Dal 52' Schenetti 5 - Non riesce a dare la scossa ai suoi. Non pervenuto.

De Luca 6 - Tanto movimento e sacrificio da parte della zanzara, che pur non avendo palle limpide da gol è sempre nel vivo della manovra.



Mancosu 6,5 - Un gol bellissimo che dimostra ancora una volta la sua qualità nonostante la carta d'identità. Dal 76' Brunori sv