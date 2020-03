Salernitana-Venezia, chiuso il settore ospiti dell'Arechi per il match di domani

L’U.S. Salernitana 1919, a seguito di quanto indicato nelle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, comunica che il Settore Ospiti in occasione della gara Salernitana – Venezia resterà chiuso ed è fatto divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Veneto per tutti i settori dello stadio. I tagliandi già emessi potranno essere rimborsati presso i punti vendita in cui sono stati acquistati.