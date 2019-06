Salernitana-Venezia, i convocati di Cosmi: in 5 recuperano in extremis

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono 23 i calciatori convocati da Serse Cosmi per l’andata dei play out contro la Salernitana. Assenti i nazionali Vrioni e Mazan a cui si aggiungono gli infortunati Citro, Di Mariano e Garofalo e lo squalificato Domizzi. Recuperati in extremis invece Besea, Bentivoglio e Zigoni oltre Zennaro e Segre che hanno avuto il nulla osta dalle rispettive nazionali. Convocato anche il classe 2002 Caradonna in difesa. Questo l’elenco completo:

Portieri: Facchin, Vicario, Lezzerini

Difensori: Bruscagin, Fornasier, Coppolaro, Modolo, Cernuto, Zampano, Caradonna

Centrocampisti: Bentivoglio, Suciu, Pinato, Zennaro, Besea, Segre, Schiavone, Lombardi

Attaccanti: Zigoni, Rossi, Bocalon, Pimenta