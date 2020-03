Salernitana-Venezia, i convocati di Ventura: è emergenza in tutti i reparti

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina, mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati della Salernitana per la gara in programma domani contro il Venezia.

Ancora una volta il tecnico deve fronteggiare una situazione d'emergenza che costringerà alcuni calciatori non al top a scendere ugualmente in campo a distanza di pochissimi giorni dalla sfida di Frosinone. Non ci saranno i difensori Mantovani e Curcio, il capitano Di Tacchio, l'esterno Lombardi e l'attaccante Djuric; Akpa Akpro è nell'elenco ma, al pari di Gondo, ha accusato un leggero fastidio muscolare. Recupera Giannetti, non al top come dichiarato dal mister sabato sera.

Prima convocazione per il giovane della Primavera Iannone.

Ecco la lista completa:

PORTIERI: Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Dziczek, Kiyine, Maistro;

ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Giannetti, Gondo, Jallow, Iannone.