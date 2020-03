Salernitana-Venezia, le formazioni ufficiali: per la prima volta Cerci parte titolare

Fari accesi all’ “Arechi” di Salerno, dove alle 21:00 si affronteranno Salernitana e Venezia, nel match valido per la 27^ giornata del campionato di B.

Spicca in immediato l’utilizzo di Cerci dal 1’, prima volta in campionato, mentre per il resto è tutto come preventivato alla vigiglia, con il solo Akpa Akpro che vince il ballottaggio con Capezzi. Poche sorprese, dunque, in casa Salernitana, e poche anche in casa Venezia, con un po’ di turn over a centrocampo, stavolta composto da Maleh e Vacca ai lati di Fiordilino.

Le formazioni ufficiali:

Salernitana (3-5-2): Micai, Karo, Billong, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Kiyine; Cerci, Gondo

Venezia (4-3-1-2): Pomini; Fiordaliso, Riccardi, Casale, Lollo; Maleh, Fiordilino, Vacca; Aramu; Longo, Monachello.