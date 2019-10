© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

“Domani ci aspetta una partita che ci offre subito la possibilità di fare un ulteriore verifica del nostro percorso di crescita. Nonostante le difficoltà che abbiamo quella di domani per noi rappresenta una tappa molto importante per il lavoro stiamo costruendo un passo alla volta”. Queste le parole del mister Gian Piero Ventura sulle colonne del sito ufficiale del club, alla vigilia di Pisa – Salernitana. “A Pisa troveremo una squadra arrabbiata reduce dalla sconfitta nel derby che vorrà riscattarsi subito e questo aumenta il grado di difficoltà. Personalmente ritorno in uno di quei posti dove ho lasciato il cuore e che a prescindere dall’aspetto calcistico mi lega l’aspetto umano e tante storiche amicizie”.