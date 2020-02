Salernitana, Ventura: "Abbiamo fatto la nostra partita anche se in emergenza"

“Nell’emergenza in cui eravamo siamo venuti sul campo della seconda in classifica a fare la nostra partita. Abbiamo giocato con personalità, pur avendo un po’ di difficoltà nella finalizzazione. La partita è stata decisa da un episodio e probabilmente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto”. Queste le parole del tecnico di Giampiero Ventura nel post-partita di Frosinone-Salernitana 1-0. “Rispetto a inizio stagione” – ha concluso il mister – “abbiamo avuto una crescita esponenziale che speriamo di proseguire. L’aspetto fondamentale è recuperare il prima possibile gli infortunati, in modo da avere a disposizione più soluzioni. Mi auguro che la prestazione di oggi possa rappresentare per noi l’inizio di un nuovo campionato”.