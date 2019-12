Salernitana, Ventura: "Approccio molle, poteva essere gara della svolta"

Giampiero Ventura

Delusione e amarezza nelle parole di Gian Piero Ventura al termine della sconfitta esterna della sua Salernitana sul campo dello Spezia. Un risultato che interrompe la serie positiva che proseguiva da tre turni e che costa nuovamente ai granata la zona play-off. Queste le dichiarazioni rilasciate nella sala stampa del Picco dal tecnico granata a fine partita: "Sono arrabbiato per quei primi 25 minuti che hanno condizionato tutta la partita, per le occasioni create però avremmo meritato il pareggio. Oggi, però, nel primo tempo ho rivisto gli errori di Pisa e Cittadella, un approccio molle inspiegabile dopo la gara di giovedì col Pordenone. Poteva essere la svolta del campionato, ancora una volta abbiamo visto che se vogliamo possiamo ma una crescita non può prescindere dalla componente mentale. Senza nulla togliere allo Spezia, ma ci abbiamo messo tanto del nostro: nei primi 15 minuti non abbiamo fatto un contrasto, basta vedere come abbiamo battuto le punizioni e come battevamo i falli laterali. La squadra è giovane e una crescita avviene attraverso questo progetto. Loro vogliono andare in serie A: attraverso la Salernitana o con le loro prestazioni. Devono capire, però, che non basta saper calciare un pallone, sono tante le componenti che incidono. Bisogna prendere coscienza singolarmente di ciò che vogliamo fare, se poi qualcuno non è in grado di farlo prendiamo atto. Sono deluso non per la sconfitta, ma perchè non mi aspettavo venti minuti così. Bilancio positivo di questo girone d’andata, ma qualche punto in più l’avremmo potuto avere. Ci sono giovani che in 4 mesi sbocciano, per altri ci vuole più tempo. Mi prendo io la responsabilità: ero convinto fossimo vicini alla svolta, invece la strada è ancora lunga. Mercato? Non ne parlo, non credo che la partita di oggi possa cambiare le strategie della Salernitana che non possono dipendere da 20 minuti fatti oggi. Quando incontri una squadra nettamente più forte e perdi lo accetti, oggi era un match alla portata e bastava fare quello che abbiamo fatto per sessanta minuti per tornare a casa con un risultato diverso. Ci sono rimasto male".