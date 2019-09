Salernitana, Ventura: "Avrei messo la firma per questo inizio di stagione"

Salernitana - Chievo Verona 1-1

Partita finita in parità e aggancio del primo posto fallito, almeno per il momento Giampiero Ventura ha così parlato nel post-partita ai microfoni di OttoChannel: ‘Nei primi 20 minuti abbiamo sofferto le uscite palla al piede del Chievo Verona. Loro erano più freschi e più attivi. Siamo andati in svantaggio meritatamente. Dopo il rigore trasformato da Kiyine li abbiamo dominati. Il pareggio ci sta stretto, ma a dir la verità sono più contento della prestazione di stasera che di quella di domenica a Trapani. Ho un gruppo di ragazzi che si impegna, si sacrifica e lavora tanto. Il campionato è lungo, giocheranno in tanti. Domenica, per esempio, al posto di Kiyine, espulso, ci sarà Lopez che stimo tanto. Nella mia squadra non esiste il singolo che fa la differenza, ma soltanto un insieme di calciatori che vogliono il bene della Salernitana. A questo punto della stagione siamo ancora a due punti dal primo posto, significa che qualcosa di buono la stiamo facendo. Possiamo, però, migliorare. Cerci si sta allenando per recuperare il ritmo partita", ha cosi concluso il tecnico ligure.