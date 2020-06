Salernitana, Ventura: "Calo notevole nella ripresa, mancata la cattiveria"

vedi letture

Si ferma la serie di vittorie casalinghe della Salernitana. Il tecnico granata Giampiero Ventura commenta così al sito ufficiale il pareggio contro il Pisa: “Abbiamo chiuso meritatamente in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa c’è stato un calo notevole, non abbiamo avuto la determinazione e la rabbia della prima frazione di gioco. Mi aspettavo sicuramente qualcosa di più, c’è stato un calo di condizione ma, essendo la prima partita dopo tre mesi, era preventivabile. Dobbiamo crescere sul piano della personalità e della ferocia agonistica. È venuta meno la rabbia agonistica. Non sapevamo quale potesse essere la risposta della squadra dopo tutti questi mesi e dobbiamo senza dubbio migliorare sotto tutti i punti di vista. C’è un po’ di rammarico” – ha concluso – “perché all’intervallo credevo che avremmo potuto portare a casa i tre punti. Potevamo sfruttare meglio alcune ripartenze, purtroppo è mancata un po’ di lucidità. Siamo contenti per la presenza di Lotito e Mezzaroma, ma volevamo la vittoria per fare un ulteriore passo in avanti”.