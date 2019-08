Salernitana, Ventura: "Col Lecce gara stimolante, capiremo la condizione"

Giampiero Ventura

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Seconda gara stagionale per la Salernitana, che domani sera affronterà il Lecce al Via del Mare per il terzo turno eliminatorio di Tim Cup. Alla vigilia del match il tecnico di granata Giampiero Ventura ha parlato così in conferenza stampa: “Quella di domani è una partita estremamente stimolante. Giochiamo contro una squadra di categoria superiore e abbiamo la possibilità di fare delle verifiche sia sul piano della condizione sia sul piano delle conoscenze tattiche in vista dell’inizio del campionato. Da un punto di vista prettamente sentimentale per me è un ritorno a casa - prosegue l'ex ct - A Lecce ho raccolto due promozioni e lì ho ancora tanti affetti. Sarà una partita in cui c’è un passaggio di turno in palio e andiamo a giocarcela. Loro vengono da due promozioni consecutive e faccio i complimenti alla Società che sta facendo un gran mercato. Sono convinto che il Lecce anche quest’anno potrà ritagliarsi il suo spazio in campionato. Di fronte ci sarà una Salernitana che è ripartita da zero e che vuole seminare in vista del futuro”.