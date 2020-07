Salernitana, Ventura: "Commesse tante ingenuità, lottiamo per i play-off"

Dopo quindici turni la Salernitana torna a perdere in casa sotto i colpi dell'Empoli, che trionfa per 4-2 e aggancia i granata a quota 51 punti in classifica. Al termine della gara il tecnico dei granata Giampiero Ventura ha commentato così il ko in call-conference: "Di fronte avevamo un avversario forte e di qualità. Non potevamo permetterci di sbagliare, invece lo abbiamo fatto. Abbiamo commesso diverse ingenuità soprattutto sui gol subiti. Questo gruppo può ancora crescere e soprattutto ha grandi potenzialità. La cosa che più ci manca, in questo momento, è la continuità. E la continuità ci permetterà, in futuro, di affrontare le partite in un certo modo. Non sono contento dell'ammonizione di Kiyine, secondo me è stata ingiusta. L'espulsione di Lopez, invece, è figlia della tensione agonistica e del risultato. Continueremo a lottare per centrare i play-off, abbiamo altri due match-point. Ma questo degli spareggi è soltanto l'ultimo degli obiettivi che in questa stagione abbiamo già raggiunto. Addirittura all'inizio nessuno ci credeva. Il caso Billong non ha condizionato la partita. Avevamo preparato in un certo modo i novanta minuti, ma ripeto quando incontri una squadra con queste individualità e vai sotto per errori tuoi, allora la montagna da scalare diventa impossibile. Però non mi permetto di criticare la prestazione della squadra. Jaroszyński giocherà sicuramente lunedì e spero abbia smaltito tutte le scorie delle ultime prestazioni. Qualcosa cambieremo perché ci sono ragazzi che non possono giocare tutte le partite".