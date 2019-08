Salernitana, Ventura: "Domani mi aspetto passi in avanti"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

“Domani sera mi aspetto innanzitutto un passo avanti sul piano della condizione ma essendoci in palio il passaggio del turno mi aspetto anche un passo avanti sul piano agonistico. Sono assolutamente soddisfatto di come ha lavorato la squadra in queste settimane, vedo grande crescita e sono sicuro che questo gruppo sta creando tutti i presupposti per fare qualcosa di buono che non significa vincere una partita ma fare un campionato importante”. Queste le parole di Giampiero Ventura alla vigilia del primo impegno ufficiale in Coppa Italia di domani sera Salernitana-Catanzaro.

“Domani incontriamo una quadra che ha una buonissima organizzazione, una grande consapevolezza dei propri mezzi ed è un test assolutamente stimolante. Abbiamo grande rispetto delle qualità dell’avversario, è un impegno ufficiale e vogliamo onorarlo con una prova importante”.