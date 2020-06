Salernitana, Ventura e Cerci ritrovano il Pisa: l'ex Roma pronto al super finale di stagione

La Salernitana si prepara al ritorno in campo. Il nuovo debutto, tra una settimana all'Arechi, sarà contro il Pisa, squadra alla quale sono legati Gian Piero Ventura ed Alessio Cerci. Come ricorda il Corriere dello Sport, l'ex CT nel 2008 portò il Pisa alle soglie della serie A. In quella squadra c'era un giovane Alessio Cerci, che in quella stagione realizzò 10 gol (le prime reti da professionista) in 26 partite. Dopo l'esperienza a Torino, maestro e allievo si sono ritrovati a Salerno e tutti si aspettano molto da loro due, soprattutto da Cerci: in questo finale di campionato l'ex Torino potrà essere l'arma in più per la Salernitana.