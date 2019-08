Salernitana, Ventura fa 300: queste le vittorie del mister tra i pro

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Con la vittoria all'esordio in campionato contro il Pescara, il tecnico della Salernitana Giampiero Ventura ha festeggiato un traguardo personale. Con i tre punti messi in cascina, l'allenatore, come ricordano la Lega B e Football Data, ha infatti raggiunto le 300 vittorie nei campionati professionistici italiani, la maggior parte centrate proprio in Serie B: sono infatti 140 i successi del mister in Cadetteria, contro gli 83 in A e 77 in C.