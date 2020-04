Salernitana, Ventura: "Futuro? Mi piacerebbe raccogliere i frutti di quanto seminato"

vedi letture

Ospite dei microfoni di Telecolore dal suo isolamento domiciliare Gian Piero Ventura, tecnico della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la sua possibilità di continuare la sua avventura all’Arechi: "Mi sembra assolutamente prematuro parlare di queste cose. Anzitutto dobbiamo capire se ci faranno finire la stagione, successivamente l'unico pensiero sarà rappresentato dagli allenamenti e dalle 10 partite che ci restano da giocare senza dimenticare i playoff. Secondo me abbiamo seminato tanto e bene, è stato fatto un buon lavoro e i calciatori stanno acquisendo metodo e cultura del lavoro. Mi piacerebbe davvero raccogliere i frutti di questo percorso iniziato tra mille difficoltà e che ci ha visto crescere tutti e tanto. Al momento opportuno ci siederemo a tavolino con la società, sapendo che se quest'anno finiamo sesti è obbligatorio l'anno prossimo lottare per le posizioni che vanno dal quinto posto in su fino a mettere nel mirino le prime due. Resta il mio sogno di vedere l'Arechi pieno come ho avuto modo di ammirare ai tempi della serie A".