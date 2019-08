Salernitana, Ventura: "I ragazzi hanno la volontà di essere protagonisti”

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Prima ufficiale per la Salernitana di mister Gianpiero Ventura, che ieri ha battuto 3-1 il Catanzaro e ha staccato il pass per il terzo turno di Coppa Italia, dove troverà, domenica prossima, il Lecce. A margine del confronto, come riferiscono i canali ufficiali del club, è stato questo il commento del tecnico: "Sono contento della prestazione di questa sera. La condizione è ancora approssimativa ma c’è stata grande disponibilità mentale. Senza frenesia abbiamo creato parecchie occasioni e senza rischiare nulla. Abbiamo fatto un piccolo passo in avanti ma la strada da percorrere è ancora molto lunga. Con il Lecce sarà una verifica importante sul piano della condizione. Sarà una partita stimolante contro una squadra di categoria superiore che l’anno scorso ha fatto benissimo e si è rinforzata. Quest’anno ci sono molti giocatori nuovi quindi ci vuole tempo per dare un gioco e fare qualcosa di buono. In queste due settimane che mancano all’inizio del campionato dovremo lavorare per fare meglio. C’è una grande volontà da parte dei ragazzi di essere protagonisti. La piazza di Salerno merita ambizione. Dobbiamo trascinare il pubblico allo stadio attraverso le prestazioni. Penso che siamo sulla strada giusta perché i ragazzi stanno lavorando nel migliore dei modi. Ho trovato da parte loro grande disponibilità e voglia di fare”.