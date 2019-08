Salernitana, Ventura: "Infastidito perché abbiamo mollato"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il tecnico dei granata Gian Pero Ventura, in conferenza stampa, ha chiesto ancora rinforzi ad una settimana dall'inizio del campionato, dopo il pesante ko subito dalla Salernitana sul campo del Lecce, bacchetta i suoi uomini per l’atteggiamento con cui hanno affrontato la parte finale del match.

"Sembra una frase fatta, ma il gol subito dopo due minuti ci ha condizionato. Purtroppo in alcuni momenti guardiamo al passato e non al futuro, eppure abbiamo cambiato la rosa ringiovanendola. Non mi interessa il risultato, divido la partita in tre spezzoni: all'inizio non siamo riusciti a entrare in gara e abbiamo commesso errori grossolani, poi ci siamo ripresi e ho visto le idee e l'atteggiamento che piacciono a me. Nel finale, invece, abbiamo staccato la spina e non possiamo permetterci un comportamento del genere. Il Lecce è una squadra di un'altra categoria, quando c'è un entusiasmo del genere e dalla panchina entra uno come Farias devi anche tener conto del valore di chi affronti. Noi, invece, dobbiamo ripartire da zero sotto ogni aspetto e ricostruire per cambiare rispetto agli ultimi 2-3 anni. Mercato? Mi aspetto gente di qualità, numericamente ci mancano degli elementi: sono stato costretto a schierare Migliorini sul centro-destra. Gli obiettivi si delineano in base ai calciatori che prenderemo". Il tecnico della Salernitana, infine, si è soffermato su Kiyine. "Può fare anche altri ruoli, l’anno scorso da esterno ha fatto la differenza in serie A ma aveva tutt’altra condizione. Bisogna dargli tempo".