Salernitana, Ventura: "La gara più importante di tutte contro lo Spezia"

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Gian Piero Ventura ha presentato così, ai microfoni della sua società, la partita di domani tra Salernitana e lo Spezia: "Quella di domani è la gara più importante di tutte perché ci dà la possibilità di entrare ai playoff. Incontreremo la terza in classifica ed è chiaro che, come già detto per altre partite, una posta in palio così importante la si può ottenere soltanto centrando una grande prestazione. Lo Spezia è la terza squadra del campionato, ha dimostrato di avere dei valori importanti ed è chiaro che le difficoltà di partite come queste sono consequenziali al valore dell’avversario. Dal canto nostro dovremo fare una gara impregnata di serenità, personalità e determinazione. Sono le tre cose fondamentali".