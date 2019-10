Salernitana, Ventura: "Oggi super partita, ma dobbiamo migliorare"

Giampiero Ventura

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Ancora una volta gli ultimi minuti si rivelano fatali per la Salernitana, che si vede raggiungere sull'1-1 dal Perugia in extremis, rimandando ancora una volta l'appuntamento col secondo successo casalingo. Al termine della gara il tecnico granata Ventura ha commentato con rammarico la gara in sala stampa: "Rispetto alla partita con il Frosinone, oggi c'è più rammarico. In quella partita non giocammo bene. Oggi, invece, a parte le tante assenze, abbiamo fatto una super partita contro una squadra di grande qualità. Abbiamo concesso poche occasioni all'avversario e allo stesso tempo, noi, non siamo riusciti a chiudere il match. Faccio i complimenti a tutto il gruppo che non ha mollato fino all'ultimo. Da inizio stagione non abbiamo mai avuto la rosa al completo e questo è, ed è stato un limite. Ma non è una giustificazione. Possiamo, e dobbiamo, migliorare. Cerci è entrato e ha dato il massimo, un po' come fanno tutti. Martedì a Pisa tornerò a casa, tra gli amici, ma abbiamo l'obbligo di provare a vincere"