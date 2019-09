© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Dopo il successo conquistato in casa del Cosenza, il tecnico della Salernitana Giampiero Ventura ha detto: "Analizzando la partita posso dire che le occasioni del Cosenza derivano da palle regalate da noi. Giocare contro un avversario del genere non è mai facile, per di più su un terreno che non permette di esprimere il calcio che vorremmo. Col Pescara abbiamo fatto cose buone, non siamo stati precisi nell’ultimo passaggio in almeno otto circostanze ma lo spirito c’è e dobbiamo ripartire da questo. E’ vero che c’è stata una mischia furibonda che ha comportato le due traverse, ma se Jallow la mette dentro la partita è chiusa”, le sue parole riprese da TuttoSalernitana.com.