Salernitana, Ventura: "Rammarico per il gol sbagliato, Maietta da rosso"

Giampiero Ventura

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

La Salernitana ottiene un pareggio sul campo dell'Empoli e spezza la serie di cinque sconfitte esterne consecutive. Al termine dei novanta minuti il tecnico granata Ventura si è rammaricato in sala stampa per il risultato: "Non entro nel merito delle dichiarazioni del mio collega, voglio parlare delle mie aspettative. Dopo la vittoria di domenica scorsa volevo vedere una Salernitana che confermasse la sua crescita, c’è rammarico enorme per il gol mangiato all’ultimo minuto che ricorda quelli di Cremona e Cittadella. Peccato anche per il gol subito su rimessa laterale a 10 secondi dalla fine del primo tempo, aggiungo la mancata espulsione di Maiello che già ammonito ha commesso un fallo evidente. C’è un pizzico di amaro in bocca, ma dopo il primo tempo di due settimane fa forse abbiamo deciso di essere squadra e volevamo vincere fino alla fine. Non ci siamo riusciti, ma abbiamo fatto meglio oggi rispetto alla settimana scorsa. Il Lombardi attuale è diverso di quello di un mese e mezzo fa, evidentemente è cresciuto. Dziczek è un ragazzo completamente diverso rispetto ad ottobre, il lavoro permette di avere risultati, stesso discorso per Cicerelli che, vorrei ricordare, sul più bello si è fatto male e non è ancora la top della forma. La mentalità è quella che fa la differenza, per questo dopo Cittadella ero sconvolto. Oggi, pur con i nostri limiti che vanno accettati, avremmo meritato qualcosa in più: il risultato è importante, ma conta maggiormente la prestazione di gruppo. Il campionato di serie B si decide da gennaio-febbraio in poi, stiamo costruendo lo zoccolo duro per poter essere protagonisti e competitivi per quelli che sono i nostri obiettivi che sono diversi da quelli dell’Empoli. Certo che dobbiamo eliminare alcuni difetti che ci portano a subire gol clamorosi, ma la crescita passa attraverso questi passaggi. Dziczek ha giocato una partita completamente diversa: non ha fatto passi in avanti, ma nemmeno indietro. Oggi affrontava gente di qualità per la categoria, non era semplice. Sono contento di quello che ha fatto e sono sicuro che può fare ancora meglio. Le ambizioni? Costruire una squadra che se la giochi alla pari con tutti per vincere, ora non mi va di parlare di mercato perchè siamo ancora a dicembre. Non sono la società, ma l’allenatore. Infortunio di Pinto? Billong era pronto per entrare, ma mi avevano detto che ce la facesse perchè si sentiva bene, poi ha cambiato idea. Stavo facendo la sostituzione, purtroppo è un periodo in cui ce ne stanno capitando tante. Abbiamo vissuto tre mesi che non si possono raccontare, ci sono stati 8-9 titolari fuori per quasi tutta la stagione. Ne recupero uno, ne perdi quattro. Ho mandato in campo gente con 39 di febbre, Jarozsynski era squalificato e il suo sostituto si fa male dopo 15 minuti. Capita di tutto e di più, per questo voglio lavorare su un gruppo che deve imparare a superare le avversità. Stiamo gettando le fondamenta. L’esperienza fa la differenza: Maietta, che ha qualche anno in più dei nostri, ha fermato un nostro calciatore lanciato a rete, i nostri non hanno ancora questa malizia perchè siamo il gruppo più giovane. Li ringrazio per quello che mi stanno dando".