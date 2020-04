Salernitana, Ventura: "Rinnovo? Il discorso è stato sfiorato ma non affrontato"

Non solo Nazionale . Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Salernitana Giampiero Ventura ha parlato anche del presente: "Il primo step è andato bene, con tanti giocatori reduci da retrocessione. C’era da ricostruire tanto, c’erano ragazzi con poco mercato che adesso hanno ottime prospettive. Speravo in questa classifica, ma abbiamo lasciato per strada una miriade di punti. Ripartiremo da una base certa, Ma solo i medici potranno dirci quando giocare. Poi bisogna ricreare le condizioni di prima, con la voglia delle società e l’entusiasmo della gente, cosa che qui non manca".

E sul futuro, circa l'opzione per il rinnovo: "Il discorso è stato sfiorato ma non affrontato. Servono condizioni reciproche. Sono venuto qui per una ricostruzione, in futuro ci deve essere grande ambizione. E io ci sono. Volevo ricominciare ad allenare come una volta, ritrovare il Ventura allenatore e riacquistare voglia ed entusiasmo che avevo perso. Non contava la categoria, contava il campo. E tutto sommato, grazie alla Salernitana, mi sono ripreso tutto".