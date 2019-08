Salernitana, Ventura: "Servono rinforzi. Cerci? Stanno parlando"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Triangolare ieri a Salerno per i cento anni della Salernitana. Al termine del torneo che ha visto in campo, oltre ai padroni di casa anche Bari e Reggina, Giampiero Ventura ha analizzato il rendimento dei suoi ragazzi: "Dovevamo onorare la memoria di una figura storica del tifo salernitano, è bello che si sia rinnovato il gemellaggio tra tre tifoserie che si stimano e si vogliono bene. Detto questo, è normale avere poca brillantezza dopo 23 allenamenti intensi e basati molto sulla condizione fisica. Certo, contro il Bari potevamo e dovevamo fare di più e purtroppo alcun giocatori chiedevano il cambio ma non avevo soluzioni. A me interessava che i calciatori si assumessero le responsabilità e che tentassero determinati tipi di giocate, non sempre è accaduto però sono certo che tra dieci giorni vedremo già dei passi in avanti. La gente allo stadio la riportiamo con l'atteggiamento e le prestazioni, non a parole. Mercato? Come ho già detto servono rinforzi. So che con Cerci si stanno parlando, ma mi devo concentrare su chi ho a disposizione e non su chi eventualmente dovrà arrivare".