Salernitana, Ventura: "Siamo sulla strada giusta. Cerci? Contento per lui"

La Salernitana si scrolla subito di dosso la sconfitta di Frosinone e torna al successo tra le mura amiche contro il Venezia, sconfitto 2-0 grazie alle reti di Kiyine e Karo. A fine gara è mister Ventura si è detto soddisfatto, commentando così la gara ai microfoni di OttoChannel: "Stasera abbiamo fatto una partita positiva sotto alcuni aspetti: per i tre punti, per l'approccio avuto e la voglia di fare un tipo di calcio. Di meno positivo, invece, ci sono i diversi errori che abbiamo commesso: per esempio l'episodio del rigore, mentre noi parlavamo, protestavamo, loro hanno battuto e ci hanno sorpreso. Comunque sono cose su cui possiamo migliorare ed eliminare. Rispetto a sei mesi fa siamo una squadra diversa. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere quest'anno: far crescere i giovani, aumentare il prestigio della Salernitana. Siamo sulla strada giusta, stiamo facendo qualcosa di positivo basta guardare la classifica. Cerci? Dopo mesi di lavoro sono contento che ha fatto bene. Deve lavorare, migliorare, perché può fare ancora meglio. Volevo far giocare Giannetti, ma l'infortunio poi mi ha fatto virare su altre scelte. Rispetto agli altri, Giannetti sta bene, non ha niente di grave. Può darsi che sabato sarà dei nostri".