Salernitana, Ventura su Cerci: "Ho rivisto il giocatore che conosco"

Nella conferenza stampa pre gara , in casa Salernitana non è mancata una nuova nota, da parte di mister Giampiero Ventura, su Alessio Cerci, finora oggetto del mistero della truppa granata, al quale però è stata da tempo data altra fiducia, sia da parte dello stesso tecnico che del Ds Fabiani .

Il classe '87 non prenderà parte al match odierno contro il Trapani, per infortunio, ma l'ex Ct della Nazionale si è così espresso: "E' arrivato a Salerno e aveva una infinità di problemi. Quando stava per recuperare in pieno, ha subito una ricaduta. Successivamente ho rivisto in allenamento il Cerci che conosco, ma Pinto gli ha dato una botta in partitella e lo abbiamo perso per altre settimane. Ho detto già altre volte che è a cospetto di un bivio: tornare a essere il giocatore che è stato per dare una mano o chiudere la stagione in modo anonimo. Sinceramente sono più fiducioso rispetto al passato, si sta giocando anche il futuro da calciatore e chissà che non possa essere un valore aggiunto".