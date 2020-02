vedi letture

Salernitana, Ventura: "Vinta una partita delicata. Frosinone non sarà decisiva"

Intervistato da Ottochannel.tv, il tecnico della Salernitana, Giampiero Ventura, ha così commentato il successo casalingo sul Livorno: "Stiamo facendo bene, il nostro percorso di crescita sta continuando. Quella di oggi era una partita delicata, perché innanzitutto il Livorno non aveva niente da perdere e noi avevamo l'obbligo di vincere per rimanere in scia delle prime. Siamo scesi in campo con il giusto approccio, l'abbiamo sbloccata subito e ho visto buone cose sotto il punto di vista tattico. Peccato, però, che nel secondo tempo abbiamo giocato meno, ma siamo stati bravi ad unirci e soffrire".

Un commento sul prossimo match contro il Frosinone?

"Con il Frosinone non è un match-ball: metterei la firma per perdere lì e vincere le altre sei partite successive. Nessuno a Salerno pensava che, a questo punto della stagione, avessimo questi punti e questa posizione in classifica".