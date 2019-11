Salernitana, Ventura: "Vittoria che dà serenità, complimenti ai ragazzi"

Fonte: TuttoSalernitana.com

Giampiero Ventura

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Dopo un mese la Salernitana è riuscita a portare a casa la vittoria. Una vittoria sofferta, ma importantissima per la classifica. Terzo posto condiviso, momentaneamente con Crotone e Chievo Verona. Al termine della gara mister Ventura ha analizzato, ai microfoni di OttoChannel.tv, la partita. Queste le sue parole: “Fino al quarantesimo minuto del secondo tempo abbiamo fatto un'ottima partita. Soltanto negli ultimi cinque minuti ci siamo un abbassati un po' troppo. Dopo la sconfitta col Pisa cercavamo delle risposte positive: finalmente dopo un mese siamo riusciti a portare a casa la vittoria. L'emergenza infortuni sta limitando la crescita della squadra, ma oggi, comunque, devo fare i complimenti a tutti i miei ragazzi: hanno dato tutto fino alla fine. Abbiamo dominato la partita: ho visto umiltà, grinta e voglia di lottare. Siamo un po' stanchi perché, come tutti, abbiamo giocato tre partite in sette giorni. Per Akpa-Akpro soltanto crampi, menomale. Il campionato è lungo, quindi è inutile parlare adesso della classifica. Noi dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita, siamo agli inizi, ma questa vittoria ci permettere di lavorare con più serenità".