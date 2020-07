Salernitana, Ventura: "Vittoria importante, grande partita di Gondo"

La Salernitana torna al successo e lo fa in grande stile, battendo la Juve Stabia nel derby nonostante un'intera partita in inferiorità numerica. Il tecnico Ventura a fine gara si è dichiarato molto soddisfatto in sala stampa, queste le sue dichiarazioni raccolte da TuttoSalernitana.com: "Abbiamo fatto una grande partita, anche in inferiorità numerica. Abbiamo subito poco e creato diverse occasioni da gol. La squadra ha dimostrato grande compattezza e questo spirito dovevamo metterlo in campo anche nelle scorse giornate. Ovviamente non abbiamo risolto tutti i nostri problemi, ma posso dire con sicurezza che questi sono stati i novanta minuti in cui mi sono divertito di più. Dobbiamo, comunque, cercare di commettere meno errori. Anche stasera, infatti, ne abbiamo fatti due: la prima l'espulsione di Aya, poi quella Jallow. Quest'ultima è un'ingenuità ancora più evitabile e soprattutto non giustificabile. Ma il ragazzo ha capito di aver sbagliato. Purtroppo tutto questo fa parte di un percorso di crescita e ci vuole tempo. Ad Ascoli sarà un appuntamento difficile in cui dovremmo fare a meno di cinque calciatori. Ripeto la squadra stasera ha dimostrato grandi conoscenze tecnico-tattiche. Infatti siamo passati da una difesa a tre, a una quattro. Tutti si sono messi a disposizione. Gondo ha fatto una grande partita. Kiyine ha interpretato bene un ruolo non suo. E' un calciatore forte che può migliorare tanto. Sono felice per lui. Akpa può già giocare in Serie A, ma deve capire bene alcune cose. Stasera ha fatto bene sia in fase difensiva che in quella offensiva. Jaro è uscito per un problema fisico, speriamo non sia niente di grave. A Chiavari avevo visto segnali positivi da parte di questi ragazzi, ma la maggior parte di voi non mi ha creduto. E oggi lo abbiamo dimostrato. Non dobbiamo sentirci in obbligo di fare qualcosa, ma dobbiamo avere il desiderio e la voglia di metterci in discussione. Quello che stiamo seminando oggi, lo raccoglieremo nei prossimi mesi. Siamo tutti compatti e questo era uno dei mini obiettivi che ci eravamo prefissati ad agosto. E' stata una vittoria importante, creando tanto e facendo cose intelligenti".