Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola pone in primo piano la sconfitta della Salernitana ieri a Verona, che resta un tabù per i granata, mai vittoriosi negli ultimi sette precedenti al Bentegodi. La squadra granata tiene botta per oltre un'ora di gioco, prima di doversi arrendere al gol di Giampaolo Pazzini.