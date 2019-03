Salernitana, vincere per dare un calcio alla crisi

Fonte: Tuttosalernitana.com

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Vincere per allontanare lo spettro della zona retrocessione dopo aver sognato addirittura la promozione diretta fino a metà novembre. Vincere per rasserenare un ambiente divenuto ostile e che diserterà lo stadio per lanciare un segnale alla società. La sfida col Venezia in programma sabato pomeriggio all'Arechi assume le sembianze di un'ultima spiaggia, un test da non fallire per consentire a Claudio Lotito e Marco Mezzaroma di stilare in largo anticipo il progetto per la prossima stagione che non può prescindere dal mantenimento della categoria. Certo, l'apporto del dodicesimo uomo sarebbe quanto mai fondamentale in questa fase, ma gli ultras hanno deciso di proseguire sulla linea dura e la Salernitana conterà su poche centinaia di persone. I risultati, però, potrebbero riaccendere la miccia dell'entusiasmo e mister Gregucci sta provando una formazione nuova anche a causa delle defezioni. Non dovrebbe esserci Alessandro Bernardini (il suo calvario si protrae da dicembre del 2017), restano in dubbio Raffaele Schiavi ed Emanuele Calaiò, mentre Lamin Jallow è stato appiedato per un turno dal giudice sportivo.

Ipotesi accreditata è il passaggio al 3-4-2-1, questa la possibile formazione: Micai tra i pali, difesa a tre con Pucino, Migliorini e Gigliotti (in vantaggio su Romano Perticone e Valerio Mantovani), sugli esterni intoccabili Casasola e Lopez, mentre Di Tacchio, Akpro e Odjer avranno il compito di arginare le sortite offensive degli arancioneroverdi. Dietro Milan Djuric, in rampa di lancio nonostante gli zero gol segnati in gare ufficiali, ci potrebbero essere Andrea Mazzarani e Andrè Anderson, ma occhio a Djavan Anderson che già a Palermo ha giocato nell'inedita posizione di trequartista. Verso la panchina i vari Minala, Vuletich e Memolla, autentico oggetto misterioso. Scalpita Alessandro Rosina, la possibile sorpresa dell'ultimo minuto. Potrebbe tornare a disposizione Davide Di Gennaro che, con Gregucci al timone, ha collezionato appena 10 minuti nel derby col Benevento.